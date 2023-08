«Papa Francesco non ha mai incoraggiato idee imperialiste». Ha dovuto sottolinearlo, la Nunziatura vaticana a Kiev, dopo che le parole pronunciate dal Pontefice in collegamento video alla Giornata della gioventù russa a San Pietroburgo hanno sollevato un polverone. «Non dimenticate mai la vostra eredità», ha detto il Papa ai giovani rispondendo a una domanda al termine del suo intervento ufficiale il 25 agosto. «Voi siete i figli della grande Russia: la grande Russia dei santi, dei re, la grande Russia di Pietro I, Caterina II, quell'impero grande, colto, di grande cultura e grande umanità».

«Presumiamo che le parole di Sua Santità siano state pronunciate in maniera spontanea, senza la pretesa di dare una valutazione storica», ha commentato in una dichiarazione la guida della chiesa greco-cattolica ucraina, l'arcivescovo Sviatoslav Shevchuk. «Nonostante ciò, condividiamo il grande dolore suscitato dalle sue osservazioni in vescovi, clero, monaci e fedeli non solo della nos...