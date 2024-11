Né fake news né follemente corretto

Sulla Zuppa di Porro Donald Trump dice: «Entro poche ore dal mio insediamento, firmerò un ordine esecutivo che proibisce a qualsiasi dipartimento o agenzia federale di colludere con qualsiasi organizzazione, azienda o persona, per censurare, limitare, categorizzare o impedire la libera espressione dei cittadini americani. Poi proibirò che i fondi federali vengano utilizzati per etichettare la libera espressione come “mis-” o “dis-informazione”. E inizierò il processo di identificazione e licenziamento di ogni burocrate federale che si sia impegnato nella censura interna, direttamente o indirettamente, che si tratti del Department of Homeland Security, del Department of Health and Human Services, dell’FBI, del DOJ, non importa chi siano».

Ci sono certamente problemi di ordine pubblico quando si diffondono notizie che possono mettere in pericolo la sicurezza della persone e della nazione, vanno contrastate le strategie disinformative di stati autoritari come la Russia, la Cina, l’Ira...