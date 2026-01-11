No, il diritto internazionale non è morto con il blitz venezuelano di Trump

Un grande equivoco alimenta molti commenti seguiti alla cattura di Maduro a Caracas, l’idea che il diritto internazionale abbia una forza propria, quando invece non ne ha mai avuta: lo hanno inventato gli Stati perché faceva loro comodo
La cattura del presidente venezuelano in carica da parte di truppe americane per ordine di Donald Trump è stata commentata da molti come la pietra tombale sul diritto internazionale, ma così non è. A parte il fatto che impresa analoga gli Stati Uniti avevano già realizzato in un recente passato, quando Bush padre nel 1989 aveva fatto catturare l’allora capo di Stato panamense Manuel Noriega, per quanto spettacolare l’infrazione promossa dall’attuale capo di Stato Usa possa apparire, è comunque più lieve di altre che l’hanno preceduta.
Pensiamo all’uccisione del leader libico Muammar Gheddafi, preso di mira da un Mirage francese e da un drone Usa sulla strada da Sirte verso il Sud della Libia, finito a revolverate da un miliziano antiregime. Pensiamo alla decapitazione del regime iracheno di Saddam Hussein tramite operazione militare anglo-americana con partecipazione polacco-australiana senza nessuna autorizzazione da parte Onu. Pensiamo alla creazione dello Stato del Kosovo in barba a...
Contenuto riservato agli abbonati
Light
Il quotidiano online per i nuovi abbonati
Digitale
Il quotidiano online + il mensile digitale
Full
Il quotidiano online + il mensile digitale e cartaceo