Stucchevolissimo “Michael”. Passi la musica, il resto è un santino e pure furbetto

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Michael ★ Di Antoine FuquaDove vederlo: al cinema Vita e opere del beato Michele da Gary, Indiana, dai primi miracoli canori, avvenuti in fasce, fino al grave incidente che lo porterà a sacrificare la sua vita per il bene dei bimbi e degli sventurati. Film diviso in due: la parte musicale è bella e coinvolgente, anche se ormai non si capisce più chi canta cosa, l’attore, la controfigura o, in questo caso, il beato Michele. La parte non cantata è agiografia pura, un santino sentimentale commissionato dalla famiglia e nemmeno da tutta, visto che manca una sorella famosa nel computo, a uso e consumo dei fan. Narrazione ai minimi termini: un padre orco cattivo come unico vero antagonista al ...