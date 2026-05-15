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Cinema Fortunato

Stucchevolissimo “Michael”. Passi la musica, il resto è un santino e pure furbetto

Di Simone Fortunato
15 Maggio 2026
Bocciata l’agiografia del “King of Pop”. “La gazza ladra” sembra Ken Loach (però positivo). Coraggioso ma schematico “L’isola di Andrea”. “Eyes Wide Shut” è sempre Kubrick anche se incompiuto. I film della settimana
Fotogramma del film “Michael”, biopic su Michael Jackson di Antoine Fuqua con Jaafar Jackson

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Michael ★ Di Antoine FuquaDove vederlo: al cinema Vita e opere del beato Michele da Gary, Indiana, dai primi miracoli canori, avvenuti in fasce, fino al grave incidente che lo porterà a sacrificare la sua vita per il bene dei bimbi e degli sventurati. Film diviso in due: la parte musicale è bella e coinvolgente, anche se ormai non si capisce più chi canta cosa, l’attore, la controfigura o, in questo caso, il beato Michele. La parte non cantata è agiografia pura, un santino sentimentale commissionato dalla famiglia e nemmeno da tutta, visto che manca una sorella famosa nel computo, a uso e consumo dei fan. Narrazione ai minimi termini: un padre orco cattivo come unico vero antagonista al ...

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