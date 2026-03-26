Le guerre in Iran e Ucraina sono sempre più fuori controllo

Domani scade l'ultimatum lanciato all'Iran da Donald Trump per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Negli ultimi giorni, il presidente americano ha parlato con toni entusiasti delle trattative in corso con il regime per porre fine al conflitto, anche se gli ayatollah hanno negato che siano in corso negoziati con Washington e hanno deriso gli sforzi diplomatici americani. Teheran ha ricevuto il piano di pace in 15 punti degli Stati Uniti ma l'ha rigettato, proponendo di contro cinque punti caratterizzati dallo stesso oltranzismo, che gli Usa hanno prontamente respinto. Gli Usa sono pronti a invadere l'Iran Che cosa accadrà se falliranno i negoziati e lo Stretto di Hormuz resterà chiuso «all'America, a Israele e ai loro alleati»? Gli Usa continueranno a bombardare le infrastrutture militari dell'Iran, probabilmente, ma da domani avranno anche un'opzione in più. Venerdì dovrebbe infatti arrivare in Medio Oriente la "portaerei anfibia" Uss Tripoli, insieme alla nave anfibia Uss New Orle...