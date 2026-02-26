Newsletter

Le buone maniere fra integrati del telefonino e apocalittici del libro

Di Francesco Magris
26 Febbraio 2026
Il contributo di Francesco Magris (Università di Trieste) per Lisander, il substack nato dalla collaborazione tra Tempi e Ibl, in reazione ad un saggio di Guia Soncini sulle buone maniere

Ogni paese, società o semplice comunità si organizza adottando consensualmente delle norme cui i suoi singoli membri devono in seguito sottostare. Le leggi formali – che possono dare vita a codici scritti, come nel diritto romano, o a diritti in continua evoluzione, come nella common law – devono infatti presiedere al corretto svolgimento della vita collettiva, stilando la lista di quei comportamenti e di quelle azioni considerate pregiudizievoli alla convivenza e all’armonia sociali nonché d’intralcio agli scopi che la società nel suo insieme si propone di conseguire, per in seguito estirparli, o perlomeno contenerli, per mezzo di un appropriato sistema di sanzioni.

