La guerra in Ucraina è un’inutile strage

Il Kyiv Independent riporta:

«Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, le forze russe hanno lanciato un attacco combinato su larga scala con missili e droni, prendendo di mira principalmente Kiev e la regione circostante, causando vittime e distruzione in tutta la capitale. L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 90 missili e 600 droni in un attacco durato diverse ore, rendendolo uno dei più grandi dell'ultimo anno. [...] Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che quattro persone sono rimaste uccise e quasi 100 ferite a seguito dell'attacco. [...] Il presidente ha confermato che la Russia ha lanciato il suo sofisticato missile balistico a medio raggio Oreshnik contro l'oblast di Kiev».

* * * La Cnn spiega:

«L'attacco notturno alla capitale è avvenuto dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una rappresaglia per un attacco mortale ucraino in una zona dell'Ucraina occupata dalla Russia. Putin ha accusato l'Ucraina di un atto "terrorist...