“L’amore sta bene su tutto” tranne quando è tutto già visto

La commedia a episodi di Morelli naufraga nel mare del ritrito. Non molto meglio “Cut! - Zombi contro zombi”. Solidi invece il politico “Garage Olimpo” e l’esistenziale “La notte del 12”. I film della settimana
Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
L’amore sta bene su tutto ★
Di Giampaolo MorelliDove vederlo: al cinema
Debole commedia a episodi che ricalca il già non memorabile Manuale d’amore. Molto frammentario e molto, troppo vario nella recitazione, il film di Giampaolo Morelli è troppo schiacciato rispetto al modello originale e anche ai dimenticabili titoli precedenti, L’amore e altre seghe mentali in testa. L’idea è quella di raccontare l’amore dal punto di vista di più personaggi in varie stagioni della vita, strizzando l’occhio un po’ alla commedia all’italiana e evitando la comicità di grana grossa. Dichiarazione d’intenti apprezzabile che però naufraga nel mare del già visto, a partire dalla locandina che è in tutto e pe...
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