“L’amore sta bene su tutto” tranne quando è tutto già visto

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante L’amore sta bene su tutto ★ Di Giampaolo MorelliDove vederlo: al cinema Debole commedia a episodi che ricalca il già non memorabile Manuale d’amore. Molto frammentario e molto, troppo vario nella recitazione, il film di Giampaolo Morelli è troppo schiacciato rispetto al modello originale e anche ai dimenticabili titoli precedenti, L’amore e altre seghe mentali in testa. L’idea è quella di raccontare l’amore dal punto di vista di più personaggi in varie stagioni della vita, strizzando l’occhio un po’ alla commedia all’italiana e evitando la comicità di grana grossa. Dichiarazione d’intenti apprezzabile che però naufraga nel mare del già visto, a partire dalla locandina che è in tutto e pe...