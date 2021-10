Sono trascorsi dodici anni dalla morte di don Giancarlo Ugolini (2009), dopo il decennale solennemente celebrato con una mostra nella Corte di Palazzo Gambalunga, sarà ricordato con una Messa celebrata da don Pino De Bernardis di Chiavari alle ore 19 di lunedì 4 ottobre nella Chiesa di San Giuseppe al Porto.

Con “Io, poi sono un amante sviscerato della libertà” (titolo della mostra del 2019) abbiamo inteso utilizzare questa sua espressione che definisce a tutto tondo la grande personalità e lo spessore umano di un uomo che ha educato intere generazioni di giovani. In una Rimini uscita dal disastro della seconda guerra mondiale e sulla scia di un grande testimone cristiano quale Alberto Marvelli, don Ugolini è stato, con un timbro tutto suo e con peculiari caratteristiche, un protagonista, insieme a don Oreste Benzi, di una rinnovata presenza della Chiesa. È stato padre per aver riconosciuto di essere figlio, ed è proprio da questa posizione umana che ne è nata la sua paternità per migliaia di persone.

La gratitudine al Signore per averci donato un uomo che si è reso il tramite per una vita piena di significato e che è stato così protagonista della storia della nostra città e non solo, ci ha spinto a proporre la dedicazione di un luogo significativo che ne ricordasse la memoria ed avesse tutta la forza di una attualità nel presente momento storico. Si è dovuto attendere il convenzionale decennio dalla morte per l’istanza all’Amministrazione Comunale. Non poteva essere un luogo qualunque e dopo alcuni anni di ricerca paziente abbiamo proposto di ridenominare Piazzale Gondar (Bellariva di Rimini) con il suo nome. Luogo significativo anche perché adiacente alla ex Colonia Comasca sede della Karis Foundation, importante e significativa realtà educativa, fortemente voluta da lui e dalla sorella Gabriella Ugolini Zanotti.

Sabato 9 ottobre, alla presenza del Vescovo e del Sindaco, sarà ufficialmente inaugurato il Piazzale don Giancarlo Ugolini (sacerdote ed educatore 1929 – 2009) alle ore 12.