“Il suono di una caduta”, o la condanna di essere tedeschi

Bello anche se non per tutti il quasi horror poetico di Mascha Schilinski. “Lavoreremo da grandi” conferma la bravura di Albanese regista. Il capolavoro di Kiarostami. Il punto più basso di Mastroianni. I film della settimana
Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
Il suono di una caduta ★★★
Di Mascha SchilinskiDove vederlo: al cinema
Film complesso, cerebrale, non per tutti. Narrativamente assai spezzettato: i primi 90’ non sembrano portare da nessuna parte, poi, nell’ora rimanente, i nodi narrativi vengono al pettine. Credo che racconti, tra le tante altre cose, un rimosso, direi tutto il Novecento tedesco che sembra rimanere fuori dalla narrazione ma in realtà la permea tutta, schiacciando i vari personaggi – peraltro quasi tutti femminili – in una cappa claustrofobica, un cielo livido e plumbeo, da cui non si scappa. Si potrebbe dire che dal Novecento non si scappa, specie se si è tedeschi, nazisti o no, tedeschi orientali o no: soprattutto non ci s...
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