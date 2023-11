Anche quest’anno la classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli mette in evidenza la qualità del lavoro che si sviluppa nel nostro Istituto. In particolare, il nostro Liceo Classico risulta la migliore scuola (indice FGA 81.21) in un raggio di trenta chilometri da Milano, sopra a tutti i licei classici milanesi e delle province di Milano e Monza e Brianza, tra le prime in Italia.

Noi non facciamo scuola per migliorare la nostra posizione nelle classifiche, ma per proporre alle nostre studentesse e ai nostri studenti, attraverso il lavoro disciplinare, un’ipotesi di significato della realtà e il senso della positività ultima del destino umano. L’insegnamento è elemento fondamentale di educazione.

Questo lavoro per noi ha due ingredienti fondamentali e legati tra loro; il primo è il valore e il ruolo che hanno i nostri insegnanti, chiamati a testimoniare nel presente il valore di quanto consegnano nelle diverse discipline agli studenti, certi che la cultura ci trasforma non per farci diventare altri ma per condurci a noi stessi. Secondo elemento essenziale è la condivisione della professione docente: in un mondo complesso dove tanti sono i problemi sociali che attraversano il mondo giovanile, dalla crisi delle famiglie, alle fragilità fino alla violenza, è fondamentale che gli insegnanti condividano l’impostazione del loro lavoro, sia a livello dell’insegnamento disciplinare che per quanto riguarda la conduzione del percorso dei singoli ragazzi. La nostra scuola proprio nell’organizzazione che dà al lavoro scolastico favorisce e cerca questa condivisione.

Dai dati della classifica Eduscopio ricaviamo una conferma che questo tipo di lavoro sviluppa un’intelligenza critica della realtà e un’abitudine al rischio della libertà che sono fondamentali per affrontare la complessità del mondo di oggi.

Lo testimonia anche la stima che caratterizza i rapporti quotidiani tra insegnanti, famiglie e studenti.