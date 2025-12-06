Il ladro e il testimone

A Varese c’è una gioielleria che resiste come certe parole che non cambiano accento. Ci passo davanti in un pomeriggio in cui non cerco niente, forse me stesso, forse un varco per respirare. Fumo davanti ad un grande negozio commerciale, confuso tra gli uomini che aspettano qualcuno, mentre io sono lì a non aspettare nessuno. Eppure, è proprio lì che qualcuno arriva. Un ragazzo. Mi chiede una sigaretta. Gliela porgo. E capisco che mi ha scelto. Perché? Forse perché porto addosso un certo grigio, un’eleganza storta, un’aria da uomo che cammina su un crinale invisibile. Borderline. Lo capiscono subito quelli che vivono di margine. È un riconoscersi senza parlarsi.

Mi racconta la sua vita con una lucidità che ferisce: Sert, carcere, una famiglia persa, e un talento che chiama magia, l’arte del furto. Nessuna vanteria, solo la consapevolezza di chi ha imparato a muoversi nel mondo di traverso. Mi spiega la regola dei tre minuti, l’obbligo di essere pulito, anonimo, invisibile. Io ascolto senza indietreggiare. E in questo c’è già qualcosa di me che lui ha visto. La capacità di stare nel posto sbagliato senza andarmene.

Una borsa piena

Mi chiede se voglio “stare con lui” quel pomeriggio. Gli dico che non ruberò nulla, che non accetterò nulla di rubato, che un buon cittadino non chiude gli occhi e non partecipa, ma non ha nemmeno paura di ascoltare. Io mantengo fede ad un principio semplice: non si aiuta chi sbaglia a sbagliare, ma non si abbandona chi è già caduto.

Lui annuisce. Entra solo nei grandi negozi, quelli che non soffrono un colpo di vento. Io lo guardo da lontano. Nessuna complicità. Solo presenza. Esce come era entrato, con il passo leggero di chi ha preso troppo poco e perso troppo. Poi mi affida una borsa piena. Gli dico che non la terrò. Che la riporterò ai proprietari. E lui accetta. Non perché non gli importi della refurtiva, ma perché per la prima volta qualcuno gli offre un gesto pulito senza giudizio.

Alla stazione mi guarda come si guarda un varco. «Che cosa faccio adesso?» Non è la domanda di un ladro. È la domanda di un uomo. Gli dico: «Ricomincia. Usa quello che hai. Intelligenza, talento, precisione. Ma cambia direzione. Non devi diventare un altro. Devi diventare te quando sarai stanco di sparire». È un consiglio di uno sconosciuto incontrato a Varese, lo so. Ma a volte la realtà si muove a partire da parole minime, dette nel posto giusto.

Mi abbraccia. Trenta secondi Un’eternità. E sussurra: «Io sono una brava persona. Non ho mai fatto del male a nessuno. Solo a me». La frase resta lì, sospesa, come un’autobiografia intera.

Tra luce e ombra

Quando il treno riparte, io torno sui miei passi e restituisco la borsa, una cosa alla volta. Nessuno fa domande. Nessuno immagina la storia che c’è dietro. Guardo la vetrina della gioielleria antica. Resiste. Forse per questo ci ero passato.

Guidando verso casa penso che quel ragazzo finirà ancora in carcere, o forse no. Forse ricorderà la frase di un anonimo incontrato a Varese. Forse avrà capito che anche chi vive ai margini merita un testimone, qualcuno che non scappa. Io non so che ne sarà di lui. Ma so perché mi aveva scelto. Si era accorto che porto addosso le stesse domande che portava lui. Come si fa a stare in bilico tra la luce che cerchiamo e l’ombra che ci segue? Forse semplicemente, per un pomeriggio, abbiamo riconosciuto che nessuno si salva da solo.