Bilancio della prima, un po’ mesta, stagione cinematografica completa d.C. (dopo Covid). Dividiamo per genere per comodità. I due grandi, gloriosi blockbuster dell’anno sono stati The Batman e Top Gun: Maverick, sorprendenti entrambi per ragioni diverse. Sul The Batman di Matt Reeves ci scommettevano in pochi. Il rilancio di una saga e di un personaggio assai sfruttato poteva significare flop sanguinoso. Invece Reeves, che ha alle spalle il ringiovanimento di un’altra saga vecchiotta e ampiamente sfruttata come Il pianeta delle scimmie, ha avuto ragione. Ha azzeccato il cast ma soprattutto il tono del film, lontanissimo dalle atmosfere dark e fiabesche di Tim Burton ma anche dal gigantismo cupo di Christopher Nolan. Il suo Batman è un gran noir psicologico, cinefilo, e complesso.

Di Tom Cruise e Top Gun si è già parlato: il film, mentre scriviamo, macina incassi su incassi e ha superato abbondantemente il miliardo di dollari al botteghino, cifra già folle in periodo prepandem...