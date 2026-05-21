“Fantasia e verità, continua ricreazione”
Tra il 28 e il 30 maggio, presso la Piazza Municipale e Sala Estense di Ferrara si terrà la VI edizione del Festival della fantasia, dal titolo “Fantasia e verità, continua ricreazione” organizzato dalla fondazione Enrico Zanotti e il Centro Culturale L’Umana Avventura.
FANTASIA E VERITÀ – CONTINUA riCREAZIONE
FeFant 2026
GIOVEDÌ 28 MAGGIO
Sala Estense – ore 9,30
La “Scuola provvisoria” della Sagrada Familia
Laboratorio di Trencadis
con Chiara Mazzotti Architetto
Cantiere uomo # 1
Sala Estense – ore 15.30
MaTUrità: uno sguardo sul Novecento
Luigi Pirandello. “Ora che il treno ha fischiato”
Maturandi in dialogo con Pietro Baroni Direttore dei Colloqui Fiorentini
Piazza Municipale – ore 16.00
Lo sport Arena della Fantasia
Apertura Fefant street in collaborazione con Ars et Labor Ferrara Calcio
Intervengono
Sandro Federico Direttore Sportivo Ars et Labor Ferrara Calcio
Silvia Chiellini Futuro Ds calcio femminile Spal
Sala Estense ore 18.00
CANTIERE riCREAZIONE
La Sagrada Familia: con gli occhi di Gaudì
In dialogo con:
Don Massimo Manservigi Regista
Francesco Botturi Già Ordinario di Filosofia Morale Unicatt
Davide Rondoni Poeta e Presidente del Comitato nazione per L’VIII centenario di San Francesco
Giammarco Piacenti Presidente Piacenti S.p.a.
Sala Estense ore 19,30
Storie di gusto Ep.1
Degustazione con Barbara e Giovanni Paltrinieri, Cantina Paltrinieri (prenotazione tramite [email protected])
Piazza Municipale ore 21.30
PER UNA GIOVANE ITALIA
Spettacolo artistico con giovani cantautori e poeti:
Pietro Ciocca cantautore
Camilla Ruffini cantautrice
Alì Fatmi poeta
Siham Doul poetessa
in dialogo con Davide Rondoni e lancio del Manifesto “Per una giovane Italia”
VENERDÌ 29 MAGGIO
Sala Estense, ore 09,30
Io nello sguardo
Con interventi di Alice Federico, Alex Palara, Massimo Robberto
Evento conclusivo del laboratorio di scrittura creativa per le scuole “La mia Cattedrale”
Sala Estense – ore 9,30
La “Scuola provvisoria” della Sagrada Familia
Laboratorio di Trencadis
con Chiara Mazzotti Architetto
Piazza Municipale – ore 10.30
“Laboratorio in rete: un cantiere educativo alla Antoni Gaudì”
Racconto di un’esperienza educativa tra cucina e lavoro, sulle tracce di una pedagogia in azione – In collaborazione con DIVES IM scs
Sala Estense – ore 12.00
“Verità, struttura, bellezza: L’Architettura dell’invisibile in Gaudì”
Con Antonio Acquaviva Architetto
Massimo Robberto Astrofisico presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora
Cantiere uomo # 2
Sala Estense ore 14:30
Hungry hearts
Ragazzi delle scuole medie in dialogo con Massimo Robberto Astrofisico presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora
Sala Estense, ore 18,00
FANTASIA E VERITÀ – CONTINUA riCREAZIONE
In dialogo con:
Giovanni Maddalena Ordinario di Filosofia Teoretica Unibo
Nicola Abbatangelo Regista e sceneggiatore di serie TV (Doc e Sandokan)
Rocco Buttiglione Filosofo e politico
Roberta Tosi Storica e critico d’arte
Sala Estense, ore 19,30
Storie di gusto Ep. 2
Degustazione con Aldo e Milena Vajra, Azienda Agricola G.D. Vajra (prenotazione tramite [email protected])
Piazza Municipale, ore 21,15
Lo sguardo: l’istante e l’eterno
Concerto della Brass Band e dialogo con
Massimo Robberto Astrofisico presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora
Alex Palara Fotografo
SABATO 30 MAGGIO
Sala Estense, ore 10,00
Giovane Italia rischio d’impresa e di comunità
Saluto di Laura Ramaciotti Rettrice Unife
Saluto di Anna Maria Bernini Ministro dell’Università e della Ricerca
Con interventi di:
Rocco Buttiglione Filosofo e politico
Stefano Muroni Attore, produttore e imprenditore della creatività
Marco Bernardi Presidente Illumia
Aldo e Milena Vajra Azienda agricola G.D. Vajra
Gian Luca Galletti Presidente BCC Emilbanca
Ore 12,00
Forum con giovani impegnati in imprese, opere sociali e realtà educative
In collaborazione con:
Confraternita, Accademia, Compagnia delle Opere, Federazione Centri di Solidarietà
Cantiere uomo # 3
Sala Estense ore 15,00
Vivere, non sopravvivere: l’esperienza di Marco Gallo
Con Mauro Grimoldi e gli amici di Marco Gallo
Sala Estense ore 16,30
Fede e politica: una sfida
Forum in collaborazione con La Scuola di politica della Fondazione E. Zanotti
Sala Estense ore 18.00
Vivere tra guerra e pace. Che parte abbiamo nel mondo?
In dialogo con Rodolfo Casadei Giornalista di Tempi
Con testimonianze della Comunità ucraina di Ferrara
Piazza Municipale, ore 21,15
Chiedi cos’erano i GIU – BOX
Spettacolo musicale di e con Marino Bartoletti
introduce Davide Rondoni leggendo da “Sette canti contro lo Scontento”
28, 29 e 30 maggio
Piazza Municipale
FeFant Street
Playground da calcio 2v2 e tornei per universitari e ragazzi
Per educare un bambino ci vuole una cattedrale
Mostra promossa dalla Confraternita
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