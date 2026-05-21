Tra il 28 e il 30 maggio a Ferrara si terrà la VI edizione del Festival della fantasia, dal titolo "Fantasia e verità, continua ricreazione" organizzato dalla fondazione Enrico Zanotti e il Centro Culturale L'Umana Avventura

Tra il 28 e il 30 maggio, presso la Piazza Municipale e Sala Estense di Ferrara si terrà la VI edizione del Festival della fantasia, dal titolo “Fantasia e verità, continua ricreazione” organizzato dalla fondazione Enrico Zanotti e il Centro Culturale L’Umana Avventura.

FANTASIA E VERITÀ – CONTINUA riCREAZIONE

FeFant 2026

GIOVEDÌ 28 MAGGIO

Sala Estense – ore 9,30

La “Scuola provvisoria” della Sagrada Familia

Laboratorio di Trencadis

con Chiara Mazzotti Architetto

Cantiere uomo # 1

Sala Estense – ore 15.30

MaTUrità: uno sguardo sul Novecento

Luigi Pirandello. “Ora che il treno ha fischiato”

Maturandi in dialogo con Pietro Baroni Direttore dei Colloqui Fiorentini

Piazza Municipale – ore 16.00

Lo sport Arena della Fantasia

Apertura Fefant street in collaborazione con Ars et Labor Ferrara Calcio

Intervengono

Sandro Federico Direttore Sportivo Ars et Labor Ferrara Calcio

Silvia Chiellini Futuro Ds calcio femminile Spal

Sala Estense ore 18.00

CANTIERE riCREAZIONE

La Sagrada Familia: con gli occhi di Gaudì

In dialogo con:

Don Massimo Manservigi Regista

Francesco Botturi Già Ordinario di Filosofia Morale Unicatt

Davide Rondoni Poeta e Presidente del Comitato nazione per L’VIII centenario di San Francesco

Giammarco Piacenti Presidente Piacenti S.p.a.

Sala Estense ore 19,30

Storie di gusto Ep.1

Degustazione con Barbara e Giovanni Paltrinieri, Cantina Paltrinieri (prenotazione tramite [email protected])

Piazza Municipale ore 21.30

PER UNA GIOVANE ITALIA

Spettacolo artistico con giovani cantautori e poeti:

Pietro Ciocca cantautore

Camilla Ruffini cantautrice

Alì Fatmi poeta

Siham Doul poetessa

in dialogo con Davide Rondoni e lancio del Manifesto “Per una giovane Italia”

VENERDÌ 29 MAGGIO



Sala Estense, ore 09,30

Io nello sguardo

Con interventi di Alice Federico, Alex Palara, Massimo Robberto

Evento conclusivo del laboratorio di scrittura creativa per le scuole “La mia Cattedrale”

Sala Estense – ore 9,30

La “Scuola provvisoria” della Sagrada Familia

Laboratorio di Trencadis

con Chiara Mazzotti Architetto

Piazza Municipale – ore 10.30

“Laboratorio in rete: un cantiere educativo alla Antoni Gaudì”

Racconto di un’esperienza educativa tra cucina e lavoro, sulle tracce di una pedagogia in azione – In collaborazione con DIVES IM scs

Sala Estense – ore 12.00

“Verità, struttura, bellezza: L’Architettura dell’invisibile in Gaudì”

Con Antonio Acquaviva Architetto

Massimo Robberto Astrofisico presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora

Cantiere uomo # 2

Sala Estense ore 14:30

Hungry hearts

Ragazzi delle scuole medie in dialogo con Massimo Robberto Astrofisico presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora

Sala Estense, ore 18,00

FANTASIA E VERITÀ – CONTINUA riCREAZIONE

In dialogo con:

Giovanni Maddalena Ordinario di Filosofia Teoretica Unibo

Nicola Abbatangelo Regista e sceneggiatore di serie TV (Doc e Sandokan)

Rocco Buttiglione Filosofo e politico

Roberta Tosi Storica e critico d’arte



Sala Estense, ore 19,30

Storie di gusto Ep. 2

Degustazione con Aldo e Milena Vajra, Azienda Agricola G.D. Vajra (prenotazione tramite [email protected])

Piazza Municipale, ore 21,15

Lo sguardo: l’istante e l’eterno

Concerto della Brass Band e dialogo con

Massimo Robberto Astrofisico presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora

Alex Palara Fotografo

SABATO 30 MAGGIO



Sala Estense, ore 10,00

Giovane Italia rischio d’impresa e di comunità

Saluto di Laura Ramaciotti Rettrice Unife

Saluto di Anna Maria Bernini Ministro dell’Università e della Ricerca

Con interventi di:

Rocco Buttiglione Filosofo e politico

Stefano Muroni Attore, produttore e imprenditore della creatività

Marco Bernardi Presidente Illumia

Aldo e Milena Vajra Azienda agricola G.D. Vajra

Gian Luca Galletti Presidente BCC Emilbanca

Ore 12,00

Forum con giovani impegnati in imprese, opere sociali e realtà educative

In collaborazione con:

Confraternita, Accademia, Compagnia delle Opere, Federazione Centri di Solidarietà

Cantiere uomo # 3

Sala Estense ore 15,00

Vivere, non sopravvivere: l’esperienza di Marco Gallo

Con Mauro Grimoldi e gli amici di Marco Gallo

Sala Estense ore 16,30

Fede e politica: una sfida

Forum in collaborazione con La Scuola di politica della Fondazione E. Zanotti

Sala Estense ore 18.00

Vivere tra guerra e pace. Che parte abbiamo nel mondo?

In dialogo con Rodolfo Casadei Giornalista di Tempi

Con testimonianze della Comunità ucraina di Ferrara



Piazza Municipale, ore 21,15

Chiedi cos’erano i GIU – BOX

Spettacolo musicale di e con Marino Bartoletti

introduce Davide Rondoni leggendo da “Sette canti contro lo Scontento”

28, 29 e 30 maggio

Piazza Municipale



FeFant Street

Playground da calcio 2v2 e tornei per universitari e ragazzi

Per educare un bambino ci vuole una cattedrale

Mostra promossa dalla Confraternita