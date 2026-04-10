Energia, comfort e risparmio, le soluzioni di Enel per la casa efficiente

Al centro dell’offerta ci sono l’autoproduzione di energia grazie a impianti fotovoltaici, batterie per l’accumulo e soluzioni per la climatizzazione ad alta efficienza

Enel continua a guidare la trasformazione energetica italiana con un portafoglio di soluzioni integrate per la casa efficiente, ideate per ottimizzare i consumi, valorizzare la produzione rinnovabile e migliorare il comfort domestico. Al centro dell’offerta ci sono l’autoproduzione di energia grazie a impianti fotovoltaici e soluzioni per la climatizzazione ad alta efficienza.

Enel Sunny, il fotovoltaico a prezzo ultra-leggero

Enel Sunny è la soluzione ideale per chi cerca il miglior equilibrio fra qualità e prezzo. A partire da 3.500 euro, infatti, Enel propone un impianto fotovoltaico che include progettazione, installazione e gestione pratiche Enea incluse.

Un esempio? Con un impianto da 2 kW e un sistema di accumulo si può risparmiare fino al 60 per cento sui consumi in bolletta. Per chi è già cliente o lo diventa, Enel offre un bonus in bolletta luce di 360 euro in 3 anni (10 euro al mese per 36 mesi) e, per chi si iscrive al programma fedeltà e acquista Enel Sunny entro il prossimo 31 maggio, fino a 4300 punti ENELtiPREMIA.



Il Solare Italiano di Enel

Tra le varie opzioni di fotovoltaico c’è anche Enel Solare Italiano by 3SUN un impianto con moduli premium Made in Italy, progettato per chi vuole qualità e affidabilità. Per chi è già cliente Enel o lo diventa può beneficiare di vantaggi come finanziamento a tasso zero, sconto del 15% sul sistema di accumulo se si acquista contestualmente al fotovoltaico, bonus in bolletta fino a 600 euro in cinque anni 10 anni di Assicurazione All-Risk e 3 anni di polizza Enel Sole Assicurato.

Clima, comfort e risparmio

L’efficienza domestica passa anche dal comfort. Le soluzioni Enel Clima offrono climatizzatori di ultima generazione che dimezzano i consumi rispetto ai modelli di classe energetica inferiore. Infatti, sostituendo un vecchio climatizzatore con un nuovo modello ad alta efficienza energetica si può risparmiare fino al 50 per cento sui consumi in bolletta.

Con Enel è possibile acquistare un climatizzatore caldo/freddo LG Libero a partire da 299 euro con consegna inclusa nel prezzo. L’offerta è valida fino al 24 giugno 2026, salvo esaurimento scorte. In più, a seconda delle esigenze è possibile anche avere un climatizzatore con installazione inclusa e diverse opzioni di finanziamento. E di nuovo, per chi è cliente Enel luce o gas o lo diventa, sconti e bonus dedicati.

Gli altri servizi di Enel

Enel è il partner energetico di fiducia che accompagna i clienti nell’uso quotidiano dell’energia, supportandoli nel tempo con servizi, strumenti e assistenza dedicata. Enel non soltanto segue il cliente dalla fase di consulenza all’installazione finale, ma rimane al suo fianco anche dopo, offrendo servizi di assistenza e riparazione. Con Enel Assistenza puoi infatti beneficiare di una copertura Assistenza Casa sia luce sia gas che prevede due interventi di riparazione l’anno fino a 500 euro di massimale ciascuno a soli 6,40 euro al mese per 24 mesi.

Con queste soluzioni integrate — fotovoltaico di nuova generazione, storage intelligente e climatizzazione efficiente — Enel costruisce un ecosistema domestico sostenibile dove innovazione e risparmio convivono.

Per maggiori informazioni sulle offerte si può chiamare il numero gratuito 140, visita i negozi Enel o visitare il sito enel.it.

Questo articolo è stato realizzato in collaborazione con Enel Spa