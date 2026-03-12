Perché destra e sinistra europee sono in affanno

Su Rsi swissinfo.ch si scrive:

Non solo, per la prima volta i Verdi vincono una elezione suppletiva nel Regno Unito. Hanno condotto un’impressionante campagna territoriale che ha puntato a mobilitare il 28% della popolazione musulmana del collegio, pronta a votarli per le loro posizioni pro-palestinesi e la dura condanna alla sanguinosa rappresaglia militare di Israele a Gaza. Mentre il candidato del partito di Farage, un professore diventato tribuno televisivo dell’emittente di destra Gb News, Matt Goodwin, ha ottenuto circa 10.500 voti. La laburista Angeliki Stogia si è fermata a poco più di 9.300: il partito di governo ha perso così oltre il 25% dei consensi in un seggio che dominava da sempre.

Il primo voto del 2026, il 26 febbraio, ha dato una scosso alla politica europea: così l’elezione suppletiva necessaria per sostituire un deputato del partito di Keir Starmer del collegio di Manchester dimessosi. Il collegio da oltre un secolo era dominato dai laburisti e ora è stato conquistato dal partito verde-islamico di Zack Polanski. Alcuni degli atti susseguenti, anche in politica estera, di Starmer sono in parte comprensibili alla luce di questa sconfitta elettorale.

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Su Huffington post it si scrive:

Lo strappo non è riuscito, e il Baden-Wuerttemberg resta, sia pure per un soffio, nelle mani dei Verdi, che lo governano da 15 anni. Una scottatura per Friedrich Merz, che avrebbe voluto inaugurare la serie delle cinque elezioni amministrative previste quest’anno, con un successo, mancato invece dal giovane candidato Manuel Hagen. Nell’altro campo, c’è la vittoria personale di Cem Oezdemir, il volto indiscusso dell’integrazione della comunità turca in Germania, che diventerà governatore, nel Land del sudovest che inventò l’automobile e vive oggi il complesso di finire come Detroit.

La prevista affermazione della Cdu in questo Land non c’è stata. L’incremento minore del previsto dei suffragi per i popolari di Friedrich Merz è oscurato dall’affermazione dei Verdi (peraltro quelli dell’ala più realistica e filo atlantica), dal raddoppio di voti della destra radicale dell’AdF e dal tracollo dei socialdemocratici che attualmente fanno parte della maggioranza di governo. Non è semplice prevedere quali saranno gli sviluppi della situazione politica tedesca.

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Su Politico eu Victor Goury-Laffont scrive:

It’s time for Marine Le Pen and Jordan Bardella to prove they can win big. The far-right National Rally is under pressure to score a decisive victory in municipal elections across France that begin on Sunday, as the contest is widely seen as test of the anti-immigration party’s electability ahead of the high-stakes presidential race next year. “The political shift begins in town halls,” Bardella said on the campaign trail last month in the small southern town of Carcassonne, famed for its medieval citadel. “The National Rally can win a number of municipalities, and this is obviously another step toward coming to power”.

Tra il 15 e 22 marzo si terranno in Francia le elezioni municipali. La prima cosa da considerare sarà il voto per la destra più radicale, data ancora in testa nei sondaggi nonostante un po’ di recupero di popolarità di Emmanuel Macron. Questo voto avrà effetti rilevanti per la politica francese e per quella europea.

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Su Euronews Vincenzo Genovese scrive:

Sia Patrioti per l’Europa che Europa per le nazioni sovrane affermano di lasciare autonomia sulla questione a ciascuna delegazione nazionale, come fanno di solito. Ma diverse fonti hanno riferito a Euronews che, al di là della linea ufficiale, è chiaro che l’argomento è stato discusso e che si tratta di una questione sensibile all’interno dei gruppi. L’attacco all’Iran potrebbe segnare un altro punto di svolta nelle relazioni tra il movimento Maga di Trump e alcuni dei suoi più convinti sostenitori europei. L’incursione statunitense in Venezuela a gennaio e le minacce di Trump di prendere il controllo della Groenlandia l’anno scorso avevano già messo il presidente in cattiva luce per molti europei che apprezzano la sovranità, e il suo comportamento sta alimentando un crescente disagio tra i politici di estrema destra. Un tempo incoraggiati dal ritorno a Washington di un conservatore nazionalista e anti-sveglio, ora iniziano a mettere Trump a distanza. “Sembra che Trump stia diventando tossico anche per i loro elettori”, ha dichiarato a Euronews un importante deputato di un altro gruppo politico. “Dietro le quinte, stanno cercando di trovare un modo per prendere le distanze da lui prima che sia troppo tardi”.

La spesso imprevedibile politica estera trumpiana sta mettendo in difficoltà la destra europea più radicale divisa tra quella nazionalista con tendenze golliste, quella atlantista e quella filo-putiniana. D’altra parte sono complicati i problemi anche per la sinistra europea, lo stesso Pedro Sanchez che ha recuperato popolarità per le sue posizioni sulla guerra in Iran, sembra assorbire (così i sondaggi sul voto regionale di Castiglia e León che si terrà il 15 marzo) gli elettori della sinistra radicale, mettendo però in pericolo la sua stessa pasticciata maggioranza in un Parlamento che non riesce da anni ad approvare il bilancio dello Stato.