Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

IF - Gli amici immaginari ★★

Di John Krasinski

Dove vederlo: al cinema

Fiaba moderna su intelaiatura classica. Sogni ad occhi aperti e chiusi, creature colorate e pelosette tipo Monsters & Co. (che però è decisamente un’altra cosa). Tutto è un po’ riciclato: le creature dimenticate dai bambini finiscono per vivere in un limbo doloroso. La trovata è della Pixar che ci aveva però creato attorno un vero e proprio romanzo di formazione con Woody, Buzz e Lotso dimenticato e quindi arrabbiato nello strepitoso Toy Story 3. Nulla di nuovo, anche se ben fatto. Effetti all’altezza e fiaba ad altezza di bambino. Dirige l’attore e regista John Krasinski che però è più a suo agio con le fiabe horror (è suo il bel dittico di A Quiet...