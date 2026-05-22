L’abbraccio e il perdono scandaloso di Davide Cavallo

Scrive Repubblica:

«In un momento di pausa, Davide Cavallo si volta verso il suo avvocato: “Posso avvicinarmi a loro?”. Si alza dalla sedia, percorre pochi metri reggendosi sulle stampelle, raggiunge gli imputati: Alessandro Chiani, il ragazzo che lo ha accoltellato, e Ahmed Atia, il coetaneo che quella notte è rimasto fermo senza far nulla. L’egiziano gli consegna una lettera scritta a mano. Gli sussurra: “Potresti essere mio fratello. Mi sento in colpa. Ti chiedo scusa”. Parlano per alcuni lunghi minuti. Si abbracciano. Un’ora dopo, il giudice Alberto Carboni legge la sentenza: vent’anni in abbreviato a Chiani per tentato omicidio e rapina; e dieci mesi ad Atia per omissione di soccorso. Davide ascolta in piedi ma stavolta deve sedersi, la testa tra le mani, gli occhi pieni di lacrime».

*** Il legale di Chiani sostiene: «Non c’è il tentato omicidio. Lui dà due coltellate ma si allontana mentre la zuffa continua. Su ChatGpt si è chiesto: ma si muore per questo? Non sapeva che potess...