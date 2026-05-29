Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

Cinema Fortunato

“2000 metri ad Andriivka” per entrare quasi di persona nella guerra russo-ucraina

Di Simone Fortunato
29 Maggio 2026
Il docufilm di Chernov sarà pure di parte ma è un pezzo di storia. Il ritorno in sala del miglior Nanni Moretti. Almodóvar sempre più triste e già visto. “Il piacere è tutto mio” provocazione innocua. Le recensioni della settimana
Fotogramma di “2000 metri ad Andriivka”, docu-film sulla guerra in Ucraina di Mstyslav Chernov

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante 2000 metri ad Andriivka ★★★ Di Mstyslav ChernovDove vederlo: MyMovies One Prodotto da Associated Press, è un racconto terribile e tutto in soggettiva: una troupe di giornalisti segue da vicino un battaglione ucraino impegnato nella controffensiva contro l’esercito di Putin. La posta in gioco è fare due chilometri di foresta, un unico lembo di terra non minato dai russi, per strappare un avamposto al nemico. Scenari infernali, una natura completamente devastata. Lo stile asciutto, senza fronzoli, ci porta dentro un conflitto di cui vediamo solo immagini edulcorate in televisione. Qualche dubbio sull’insistenza della soggettiva, che in certi momenti porta il racconto verso un’estetica da v...

Contenuto riservato agli abbonati
Light
Il quotidiano online
per i nuovi abbonati
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta

Cinema film guerra ucraina nanni moretti premium sessualità

Articoli correlati

Scopri di più →