Ecco un regista che sa raccontare “Scomode verità” senza sbrodolare

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Scomode verità ★★★ Di Mike LeighDove vederlo: al cinema Piccolo grande film di Mike Leigh (Segreti e bugie) che racconta come al solito la stessa storia e nello stesso modo: ambientazione proletaria e vicenda lineare, con un sacco di dialoghi che però nel tempo fanno luce sul dramma. Qui si tratta di due sorelle nella periferia inglese: entrambe madri di famiglia, una incazzata col mondo, marito e figlio sempre muti compresi. Non sa bene nemmeno lei perché è incazzata, forse è depressa, forse no. L’altra è l’esatto opposto, solare e dolce, come le figlie. Il dramma, così come la causa scatenante, si dipana pian piano in questo grande racconto umanista che peraltro ha il merito di durare ...