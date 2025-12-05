Ecco un regista che sa raccontare “Scomode verità” senza sbrodolare

Al cinema il piccolo grande dramma di Mike Leigh e il “Dracula” non hollywoodiano di Luc Besson. “Una tomba per le lucciole” capolavoro disperato da riscoprire. “Infinite” da buttare. I film della settimana
Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
Scomode verità ★★★
Di Mike LeighDove vederlo: al cinema
Piccolo grande film di Mike Leigh (Segreti e bugie) che racconta come al solito la stessa storia e nello stesso modo: ambientazione proletaria e vicenda lineare, con un sacco di dialoghi che però nel tempo fanno luce sul dramma. Qui si tratta di due sorelle nella periferia inglese: entrambe madri di famiglia, una incazzata col mondo, marito e figlio sempre muti compresi. Non sa bene nemmeno lei perché è incazzata, forse è depressa, forse no. L’altra è l’esatto opposto, solare e dolce, come le figlie. Il dramma, così come la causa scatenante, si dipana pian piano in questo grande racconto umanista che peraltro ha il merito di durare ...
Contenuto riservato agli abbonati
Light
Il quotidiano online per i nuovi abbonati
Digitale
Il quotidiano online + il mensile digitale
Full
Il quotidiano online + il mensile digitale e cartaceo