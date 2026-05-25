Il problema delle carceri sovraffollate

Il rapporto del Consiglio d'Europa e quello dell'Associazione Antigone, i paesi che mandano più persone in galera, l'incidenza degli stranieri sui numeri dell'emergenza, lo sguardo che serve avere sui rei. Rassegna ragionata dal web
Il caso ha voluto che uscissero esattamente lo stesso giorno, il 19 maggio scorso. Stiamo parlando del rapporto del Consiglio d’Europa Prisons and Prisoners in Europe 2025: Key Findings of the SPACE I survey, realizzato in collaborazione con la Scuola di criminologia dell’Università di Losanna, e del XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia dall’Associazione Antigone. Un paio di settimane prima (il 7 maggio) erano state pubblicate le Prison statistics dell’Unione Europea, compilate da Eurostat. Tema dominante dei primi due rapporti è il sovraffollamento delle carceri. Scrive riassumendo i contenuti in proposito del rapporto del Consiglio d’Europa Le Monde:
«Francia e Turchia presentano i più alti livelli di sovraffollamento carcerario tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, con 131 detenuti ogni 100 posti, secondo un rapporto commissionato appositamente e pubblicato martedì 19 maggio. Questi dati, elaborati dall'Università di Losanna per l'organismo di Strasbu...
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