Cari lettori,

l’attacco informatico al sito di Tempi iniziato martedì è ancora in corso. Evidentemente non è casuale né superficiale: è mirato, organizzato e insistito. Con i nostri tecnici siamo riusciti ad arginarlo in modo che la navigazione sia possibile, ma restano ancora disagi, rallentamenti e ostacoli.

In particolare, chi è registrato e/o abbonato al nostro sito può incontrare difficoltà ad accedere al proprio profilo.

Grati per la vostra pazienza, vi invitiamo a ritentare il collegamento in caso di problemi, oppure a leggere Tempi senza loggarvi, fino a che non avremo definitivamente risolto la situazione.

Per alcuni utenti potrebbe risultare impossibile anche abbonarsi o rinnovare l’abbonamento tramite carta di credito. Per qualsiasi informazione a riguardo potete scriverci a [email protected]

L’attacco non ha coinvolto i dati degli utenti e abbonati, che restano al sicuro

Grazie

La redazione