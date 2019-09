Don Francesco Poli, nuovo assistente ecclesiastico Mcl

A Senigallia è stato presentato ufficialmente il nuovo assistente ecclesiastico del Movimento. Costalli: «Grande gioia per la sua nomina»

All’apertura dei lavori del Seminario del MCL, che si tiene in questi giorni a Senigallia, è stato presentato ufficialmente al Movimento il nuovo Assistente Ecclesiastico Nazionale del Movimento, Don Francesco Poli, nominato nel mese di luglio dalla CEI.

“Ho accolto la notizia della nomina di Don Francesco Poli con grande gioia, abbiamo atteso di essere tutti riuniti qui oggi per presentarlo ufficialmente, anche alla presenza del cardinale Matteo Zuppi, e fargli tutti insieme i nostri più sentiti auguri per il nuovo percorso cui Don Francesco è stato chiamato. Un percorso che, sono certo, sarà molto prezioso per tutto il Movimento”, queste le parole del presidente del MCL, Carlo Costalli.

“E’ un tempo, il nostro, che richiede ingegneri capaci di costruire progetti solidi per il bene comune”, così Don Poli ha auspicato il suo percorso futuro con il MCL.