Brava Marina Berlusconi

Il presidente di Mondadori si oppone alla vendita di libri che allegano in regalo la canapa legale, «come editore e come madre»

In seguito alla segnalazione da parte di alcuni politici di Fratelli d’Italia, il presidente di Mondadori Marina Berlusconi ha dato ordine che nelle librerie del gruppo non siano messi in vendita i libri della collana “Read & Weed, Grandi autori in erba” della casa editrice Plantasia. Plantasia, infatti, allega in regalo ad alcuni suoi titoli un grammo di canapa legale.

Questa la dichiarazione di Marina Berlusconi:

«Sono profondamente dispiaciuta come editore e prima ancora come madre per quanto accaduto relativamente al volume della collana Read&Weed, pubblicato dalla casa editrice Plantasia. Volume che la Mondadori non metterà in vendita nelle librerie con il suo marchio. La promozione della lettura è sempre stato per noi uno degli obiettivi più qualificanti, ma la nostra sensibilità di editori non potrebbe essere più lontana da metodi come quelli utilizzati da Plantasia».

Foto Ansa