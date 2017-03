Inno alla gioia in Siria

Prova Elite Drivo L’allenamento indoor sta vivendo un periodo di grande vivacità: da una parte è diventato ormai imprescindibile, per i professionisti come per gli amatori; dall’altra continuano ad arrivare sul mercato prodotti che permettono una simulazione sempre più realistica, e quindi contribuiscono a trasformare una soluzione di compromesso in un allenamento che nulla ha a che invidiare rispetto […] L'articolo Prova Elite Drivo proviene da RED Live.

Lamborghini Huracán Performante: il toro dei record Il suo biglietto da visita è il record di 6'52"01 ottenuto al Nürburgring. La Lamborghini Huracán Performante debutta in pompa magna al Salone di Ginevra e si candida a declinazione più estrema del tema Huracán, complice un sensibile alleggerimento rispetto alla vettura base e una potenza di 640 cv. Valvole in titanio per il V10 […]

Koenigsegg Regera e Agera RS Gryphon: 2.900 cv in due Il tirannosauro era un dinosauro eccezionalmente potente, ma poco efficace negli spazi ristretti. Letale in campo aperto, non amava la caccia nella boscaglia o in presenza di terreni fangosi. Un po' come la Koenigsegg oggi. Le supercar della Casa svedese non mancano infatti di potenza e contenuti tecnici, ma faticano a districarsi nei meandri del mercato […]

Volkswagen Tiguan Allspace: abito lungo La versione "lunga" della Volkswagen Tiguan si appresta al debutto europeo in occasione del Salone di Ginevra. Dopo essere stata svelata in Cina e mostrata in occasione dell'auto show di Detroit, la nuova Allspace sbarca ora in Europa, confermando la formula dei sette posti e dell'interasse maggiorato. 21,5 cm più lunga della Tiguan "normale" Il […]