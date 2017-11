Scuola, Germania. Troppi stranieri in classe, studenti «non sanno scrivere e contare»

Sul quotidiano Italia Oggi è apparsa una notizia che merita di essere segnalata. Scrive Roberto Giardina da Berlino che gli studenti tedeschi «non sanno più far di conto e non riescono a scrivere una frase senza compiere errori di grammatica. Quale la causa? Sono troppi gli scolari stranieri, e vanno aumentando. Dal 2011 il 34% in più, e non sono distribuiti in modo omogeneo. In alcune classi nelle grandi città, i bambini tedeschi a volte sono due o tre, o anche uno solo. Come ora sta avvenendo in Italia. Il maestro non può comunicare con una classe dove si parlano una mezza dozzina di lingue diverse, e impiega gran parte del tempo a spiegare i primi rudimenti del tedesco o dell’aritmetica. Inoltre, mancano gli insegnanti. Il lavoro è logorante, molti vanno in pensione anticipata (si perde il 2% ogni anno di anticipo), e non si trovano giovani che vogliano lavorare a scuola».

I NUMERI. La federazione dei ministeri dell’istruzione, riporta ancora Italia Oggi, «ha condotto uno studio in tutte le sedici regioni, controllando 30 mila allievi in 1.500 scuole. Il controllo avviene ogni cinque anni, e gli ultimi risultati sono preoccupanti. E sono differenti tra regione e regione. In Nord Renania Westfalia quasi uno studente su quattro è insufficiente in ortografia, il 23,9. Quasi identica la percentuale in Renania Palatinato, il 23,4. Nel Baden-Württemberg si scende di poco, al 22,2. In Assia è al 19,3. Una sorpresa arriva da Berlino, in controtendenza. Nonostante il multiculturalismo della capitale, il 33% dei ragazzi in tedesco ottiene risultati superiori alla media. La percentuale di allievi che non riesce a leggere in modo passabile un testo si aggira tra il 10 e il 15%. La media nazionale è del 12,5. Risultati meno preoccupanti anche se negativi in matematica. Si va dal 15,5 di ragazzi molto al di sotto della sufficienza nel Baden-Württemberg, al 16 della Bassa Sassonia. Ma a Brema ben il 35% è al di sopra della sufficienza. In totale, solo il 62% degli scolari ha raggiunto i risultati del 2011. E le domande del test erano facili. Per esempio: quanti secondi in due minuti e mezzo? La metà degli studenti legge a fatica un semplice testo, o scrive un breve messaggio. Le famiglie non aiutano: i genitori dei bambini emigrati spesso parlano solo il loro dialetto, i tedeschi cercano di non iscrivere i loro figli nelle scuole con troppi stranieri. E gli scolari presenti, di madre lingua tedesca, appartengono a famiglie disagiate, con genitori non in grado di aiutarli».

Foto Ansa