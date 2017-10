“Scacco all’umano”. Cosa c’è nel nuovo numero di Tempi

A pochi giorni dall’uscita di Blade Runner 2049, il settimanale Tempi, in edicola da oggi, esplora il rapporto sempre più pervasivo dell’uomo con l’intelligenza artificiale

PROGETTI FUTURI. Restare umani, tornare divini.

L’editoriale di Alessandro Giuli

NON SONO TUTTI SOGNI D’ORO. L’opinione dominante fra gli studiosi è che avere genitori dello stesso sesso non causi danni ai figli. Ma per il sociologo Paul Sullins le ricerche sulle coppie omogenitoriali hanno campioni limitati e contengono errori. «Questi bambini soffrono di disturbi emotivi e vivono conflitti interiori legati alla loro condizione».

Di Rodolfo Casadei

ANNE HIDALGO, NOTRE-DRAME DE PARIS. Così la profetessa del multiculturalismo più amata dagli Lgbt e dai bobò ha trasformato la capitale francese in un feudo goscista inattaccabile. Un’inchiesta dà voce al dramma dei cittadini, sequestrati nella nuova oasi (sporca e criminale) della diversità.

Di Mauro Zanon

PARLAMI DI NOI / «Con la mia List non ci incarti il pesce». Mario Sechi racconta un modo nuovo di fare giornalismo che rifugge le «notizie del giorno prima dei quotidiani e il voyeurismo dei siti online». Come è nata la newsletter per soli «lettori felici».

Di Giuseppe Alberto Falci

ANCHE LE MACCHINE SPERANO NEI MIRACOLI. Il Blade Runner di Ridley Scott poneva domande radicali sul rapporto tra creatura e creatore. Denis Villeneuve porta il problema all’estremo mettendo nei suoi replicanti il desiderio di procreare. Per diventare fino in fondo padroni del proprio destino.

Di Simone Fortunato

IL GIORNO IN CUI SAREMO SORPASSATI PER SEMPRE. Nel futuro avveniristico e desolante preconizzato da Yuval Noah Harari, il flusso onnipotente dei dati libererà la terra da tutti i mali e i difetti del presente. Compresa la morte. E l’uomo stesso.

Di Rodolfo Casadei

L’INNOVAZIONE FA LA FORZA. Dice Putin che «chi controllerà l’intelligenza artificiale controllerà il mondo». Nella Silicon Valley ci provano da decenni. Ma oggi la sfida è anche tenere testa ai concorrenti. La Cina sopra tutti.

Di Salvatore Santangelo

CERCASI PERSONALE, MEGLIO SE DIGITALE. Chiaro che le imprese per essere competitive dovranno «abbracciare la rivoluzione robotica». Perfino i risparmi ormai può gestirli un consulente virtuale. Si salveranno i lavoratori? Studi e scenari.

Di Mariarosaria Marchesano

CI PARLANO MA NON FAVELLANO. Per i linguisti Andrea Moro e Lucio D’Arcangelo la capacità di esprimere idee e percezioni è troppo misteriosa per essere riprodotta. Ecco perché gli automi non avranno mai un autentico pensiero.

Di Leone Grotti

ABITARE IL PROPRIO TEMPO. Tecnocrazia. Globalizzazione. Nichilismo. Crisi della politica e delle relazioni. Come può la Chiesa essere ancora protagonista del “cambiamento d’epoca” senza limitarsi a contrapporsi alla modernità o a disciogliersi in essa? Ipotesi per un lavoro.

Di Francesco Botturi

L’UOMO CHE PRESTA I SUOI OCCHI AL MONDO. Sui pick-up con i talebani, con i marines a Fallujah, dietro le tende cucite dalle donne di Aleppo. Così Franco Pagetti ha catturato lo sguardo dell’umanità attraversata da confini visibili e invisibili.

Di Caterina Giojelli

