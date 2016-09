L’inizio della scuola è alle porte ed è il momento giusto per sottolineare il ruolo fondamentale dell’alternanza scuola-lavoro. Dal 7 al 9 settembre, a Firenze, all’Hotel Londra, si terrà il 28esimo Seminario Europa, ideato dal Ciofs-Fp (Centro italiano opere femminili salesiane – Formazione professionale), per parlare a tutto campo di formazione professionale, guardando anche agli esempi degli altri Paesi europei. Ci saranno infatti ospiti provenienti da Spagna, Gran Bretagna e Polonia a raccontare le loro esperienze positive al di fuori dei banchi di scuola.

«ATTENZIONE CRESCENTE». Finora sono stati 329.387 gli allievi che hanno usufruito della possibilità di entrare nel mondo del lavoro prima ancora di aver terminato gli studi. Spiega Lauretta Valente, presidente del Ciofs-Fp: «Nel nostro Paese l’attenzione alla formazione professionale è cresciuta, per fortuna. Con la prossima sperimentazione, in due anni verranno coinvolti 60 mila giovani. Il ministero del Lavoro ha deciso di puntare sulla filiera professionalizzante, per insegnare un mestiere non solo in classe ma attraverso il lavoro sul campo e con l’incremento dei contratti di apprendistato».

IL PROGRAMMA. Molto ricco anche quest’anno il programma del Seminario Europa. Fin dal primo giorno, gli allievi dei centri di formazione professionale delle Salesiane documenteranno le loro esperienze positive e esperti del settore racconteranno come le proprie aziende si sono impegnate su questo fronte. Mercoledì 7 settembre, tra gli altri, sarà presente sul palco Pier Antonio Varesi, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Giovedì 8 settembre, invece, avranno spazio gli ospiti stranieri, Raul Linuesa, manager progetti Ue di Valencia, Angela Edwards, direttore qualità del Westminster Kingsway College di Londra e Jolanta Kruk, direttore del Centrum Pomocoew Caritas della Polonia. Per concludere, il 9 settembre, spazio agli ospiti politici provenienti dalle varie regioni italiane, tra cui Valentina Aprea, assessore all’Educazione e Formazione della Regione Lombardia.

Tutte le informazioni utili sono pubblicate nel sito del Ciofs-Fp.

Foto scuola-lavoro da Shutterstock