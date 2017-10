La solidarietà di Berlusconi a Tempi

Berlusconi: grande dispiacere per scomparsa Tempi da edicola

Berlusconi: grande dispiacere per scomparsa Tempi da edicola. Roma, 18 ott (askanews) – “Accolgo con grande dispiacere la notizia della scomparsa dalle edicole del settimanale Tempi, da 23 anni punti di riferimento del mondo cattolico. Quando si spegne una voce dell’editoria è sempre una sconfitta per chi crede, come me, alla libertà di espressione. Al direttore Alessandro Giuli e agli editori Valter Mainetti e Davide Bizzi il mio augurio di poter continuare con successo, grazie alla diffusione on-line, la gloriosa storia del settimanale”. Lo dichiara in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

foto Ansa