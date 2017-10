Educazione finanziaria, Tempi punta sulla famiglia

Enegan e Renault, il business è ecosostenibile L’invito a cambiare le piccole abitudini quotidiane per rispettare le risorse (limitate) del nostro Pianeta è accorato e arriva dal giornalista e conduttore tv Roberto Giacobbo. Un moderatore speciale – che di chilometri intorno al globo ne ha macinati – chiamato a introdurre l’argomento “energia elettrica” nel corso della conferenza di presentazione della nuova offerta […] L'articolo Enegan e Renault, il business è ecosostenibile proviene da RED Live.

Voglia di salita e di emozioni mondiali? C'è la GF Tre Valli Varesine, appuntamento imperdibile per gli appassionati delle corse a media e lunga gittata. Il 1° ottobre, una domenica autunnale per temperatura e colore del cielo, nel centro di Varese totalmente chiuso al traffico, si sono radunati in più di duemila. Partenza alle 8.30

Il dress code per partecipare è singolare: giacca e cravatta per gli uomini e abbigliamento estroso per le signore. Più di ogni altro requisito, però, conta presentarsi al via in sella a una Brompton. Sì, perché è dedicato ai possessori di questi mezzi l'originale Brompton World Championship, un circuito di gare internazionale che ha dato