Donald o Hillary? Cosa c’è su Tempi in edicola

“Lei è un’interventista pericolosa, lui un isolazionista inaffidabile. Comunque vadano le presidenziali americane, per noi saranno guai”. Questo è il sommario di copertina che abbiamo scelto per illustrare la sfida tra Donald Trump e Hillary Clinton. Si vota l’8 novembre e abbiamo chiesto a un po’ di esperti e osservatori: cosa cambierà per noi europei nel caso vincesse il candidato democratico o quello repubblicano? Tra la spavalderia di Hillary e l’ambiguità di Donald, cosa scegliere?

BEN HUR (O DELLA MALAUGURATA IDEA DI FARE UN FILM COL “MESSAGGIO”). Non solo la sfida a un kolossal da 11 Oscar. I produttori del quarto remake del romanzo di Wallace si sono messi in testa di portare al cinema anche un po’ di morale. Dimenticando di lasciarsi stupire.

SE L’AIUTINO NON BASTA. Gli occupati a tempo indeterminato sono aumentati, ma a quale costo? Perché puntare sulla stabilità se si è fatto di tutto per togliere l’articolo 18? I commenti dei giuslavoristi Michele Tiraboschi e Pietro Ichino sugli ultimi dati Inps. E le idee per ridare vigore a un mercato mezzo morto.

COME SI GIOCA CON I NUMERI. Ecco i trucchetti che usano per spiegarci quello che vogliono. Almeno sulle statistiche speriamo che il prossimo governo sia più rispettoso e competente.

COM’È OMOFOBA LA NATURA. Una delle prime figlie dell’eterologa alla fiera dell’utero in affitto organizzata in Belgio per “uomini che vogliono avere dei bambini”. Una full immersion tra promesse mirabolanti, listini prezzi, istruzioni per l’uso e contratti fac-simile studiati apposta per blindare il diritto al bebé.

SCANDALOSA RAGIONEVOLE SPERANZA. Una domanda laica e perciò cristiana, un lungo confronto tra storia, attualità, fede religiosa, indagine razionale. Camillo Ruini sfida il mondo che chiede segni e cerca sapienza. E affronta in un libro il terribile enigma del “dopo” la morte.

Inoltre, come sempre, le rubriche dei nostri Amicone, Farina, Corigliano, Fred Perri, padre Aldo Trento, Mantovano, Clericetti, Tortorella, Fortunato… Gli abbonati possono leggere e scaricare la rivista all’indirizzo settimanale.tempi.it. Qui trovate l’elenco delle edicole in cui è acquistabile.