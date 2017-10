Varese – La Vespa Sei giorni nasce per celebrare la partecipazione della Squadra Corse Piaggio alle competizioni di regolarità del passato. Basata sulla versione GTS, rievoca i giorni gloriosi del 1951, quando a Varese andò in scena la 26esima edizione della Sei Giorni Internazionale. Piaggio allestì una versione specifica, evoluzione della Sport, e si preparò […]

Il sogno di tutti i ciclisti, in particolare dei cicloamatori più convinti e metodici? Conoscere il proprio stato di forma, senza dover aspettare la gara per scoprire se è il giorno giusto oppure se le gambe faranno male… Tra le possibili soluzioni al dilemma c’è SuperOp (Supercompensation Optimizer), una metodologia sviluppata in Italia: promette di […]

L'articolo SuperOp, ecco come gestire l’allenamento proviene da RED Live.