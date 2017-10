Crocifiggono Franceschini, oh yeah!

Brompton CHPT 3 by David Millar, la pieghevole va più veloce Il dress code per partecipare è singolare: giacca e cravatta per gli uomini e abbigliamento estroso per le signore. Più di ogni altro requisito, però, conta presentarsi al via in sella a una Brompton. Sì, perché è dedicato ai possessori di questi mezzi l’originale Brompton World Championship, un circuito di gare internazionale che ha dato […] L'articolo Brompton CHPT 3 by David Millar, la pieghevole va più veloce proviene da RED Live.

BMW Tour Experience 6 stati europei in 6 giorni. Questa è l’idea del BMW Tour Experience, un viaggio documentato da un diario di bordo e che stiamo affrontando in sella a una maestosa K 1600 B. L'articolo BMW Tour Experience proviene da RED Live.

Prova BMW G 310 GS Con la nuova BMW G 310 GS, la Casa di Monaco si apre a un mercato che sta crescendo: quello delle endurine semplici. Anche nel prezzo: la GS mignon costa 6.000 euro. L'articolo Prova BMW G 310 GS proviene da RED Live.