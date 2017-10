Non ne potete più di ciclo computer sempre più simili a smartphone, per dimensioni, complessità e prezzo? Ora l’alternativa c’è, e ha le forme meravigliose di Omata One. Creato in Finlandia da un team di progettisti decisamente eclettico, Omata One è il primo ciclo computer GPS con visualizzazione analogica, proprio come quella di un bell’orologio […]

L'articolo Omata One, oltre i confini del ciclocomputer proviene da RED Live.